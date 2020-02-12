Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm...
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı

Bir kaçak daha yakalandı!

12 Şubat 2020 Çarşamba 19:19
Bir kaçak daha yakalandı!
banner48

Girne bölgesinde gerçekleştirile rutin kontrollerde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Zülkifli Aslan yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, 8 Şubat 2020 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Girne bölgesinde yapılan kontroller sırasında zanlının 1 Temmuz 2005 tarihinden beri KKTC'de ikamet iziniz olarak bulunduğunu tespit edip, tutukladıklarını söyledi. Polis, zanlı hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını ancak işlemlerin henüz bitmediğini belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eroğlu: Ana vatansız KKTC olmaz
Eroğlu: Ana vatansız KKTC olmaz
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi!
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi!
Meteorolojiden sis uyarısı
Meteorolojiden sis uyarısı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim