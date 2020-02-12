Bir kaçak daha yakalandı!

Girne bölgesinde gerçekleştirile rutin kontrollerde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Zülkifli Aslan yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, 8 Şubat 2020 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Girne bölgesinde yapılan kontroller sırasında zanlının 1 Temmuz 2005 tarihinden beri KKTC'de ikamet iziniz olarak bulunduğunu tespit edip, tutukladıklarını söyledi. Polis, zanlı hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını ancak işlemlerin henüz bitmediğini belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.