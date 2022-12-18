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Bir kaza da Lefkoşa'da! 20 yaşındaki genç yaralandı...

Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki yaya yaralandı.

18 Aralık 2022 Pazar 12:33
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Bir kaza da Lefkoşa'da! 20 yaşındaki genç yaralandı...



Polis yaşanan kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

17.12.2022 tarihinde, saat 20:45 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, N.A (E-41) yönetimindeki SN 011 plakalı araç ile Ortaköy istikametine doğru seyrettiği sırada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde önündeki otobüs durağı önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solundan yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Preise BİWOT (K-20)’a çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Preise BİWOT (K-20), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol kolunda kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. SN 011 plakalı araç sürücüsü N.A tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik KazasıLEFKOŞA
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