Künye
Kıbrıs 28
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bar soydu!
Bar soydu!
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha...
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Etek altı video çekti, tutuksuz yargılanacak
Etek altı video çekti, tutuksuz...
20 ay hapis cezası aldı!
20 ay hapis cezası aldı!

Bir kesinti daha!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

14 Haziran 2022 Salı 16:38
0 Okunma
Bir kesinti daha!
banner48

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (LEFKE İLÇESİ)

15 Haziran 2022 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Lefke Karadağ, Aplıç ve Lefke İçme Suyuna elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Merkez Bankası 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı: 506 milyon TL kâr
KKTC Merkez Bankası 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı: 506 milyon TL kâr
Rogers: “Bakanlık pandeminin arkasına sığınmaktan vazgeçmeli”
Rogers: “Bakanlık pandeminin arkasına sığınmaktan vazgeçmeli”
Devlet Üretme Çiftlikleri’nden kasaplık hayvan satışı duyurusu
Devlet Üretme Çiftlikleri’nden kasaplık hayvan satışı duyurusu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim