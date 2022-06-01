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Bir kesinti daha!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

01 Haziran 2022 Çarşamba 16:29
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Bir kesinti daha!

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (GÜZELYURT VE LEFKE İLÇESİ)

2 Haziran 2022 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle; 09:30 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu, Gaziveren, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Rest., Gaziveren Tepe Mah., Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest., Çiftlikevi Rest., Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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