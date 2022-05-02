“Bir kez olsun doğru ve teknik geçerliliği olan işler yapınız”

Yarkıner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi:

“KIB-TEK’i yönetenler, KIB-TEK ile halkın arasına giriyor. Kws başına aldığınız 0.60 krş solar kurulumu için geçerli değildir. Aynı zamanda teknik olarak da geçerli değildir. Makinaların yakıt tüketim maliyetini hesaplarken hangi santralin ne kadar çalıştığını ve ne kadar yakıt tükettiği ve ne kadar enerji ürettiği de hesaplanmalıdır ve açıklanmalıdır. Bu 0.6 kuruşluk ek fatura girdisinin geçerli nedeni yoktur. Bir kez olsun doğru ve teknik geçerliliği olan işleri yapınız. Türbinleri kullanmadığınız bu süreçte bu yakıt kw için doğru rakam değildir. Yani hem hukuksuz hem de teknik mesnetten yoksun bir para alıyorsunuz. Artık yeter. Bu KIB-TEK’in kötü yönetimine ‘dur’ diyecek kimse yok mu? KIB-TEK kesinlikle yönetenleri tarafından gözden çıkarıldı. Halkın gözünden düşürülmeye çalışıyor. KIB-TEK’i yönetenler santrallerin yakıt tüketim miktarlarını bile bilmiyor, bu nedenle 60 kuruş teknik olarak da doğru değildir. Yakıt değişim bedeli, birim kWs için ödenecek bedeli belirler. Solar kurulumları mahsuplaşma esaslıdır. Böyle bir bedel yansıtılamaz. Yakıt değişim ücreti ile ilgili yasal mesnet bulunmamaktadır. Yasal süreç gündemimizdedir.”