Künye
Kıbrıs 22
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte pasaportla yakalandılar!
Sahte pasaportla yakalandılar!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu

“Bir kez olsun doğru ve teknik geçerliliği olan işler yapınız”

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, KIB-TEK’in bu aydan itibaren faturalara yansıttığı “yakıt değişim bedelini” eleştirerek, isyan etti.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 18:55
363 Okunma
“Bir kez olsun doğru ve teknik geçerliliği olan işler yapınız”

Yarkıner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi:

“KIB-TEK’i yönetenler, KIB-TEK ile halkın arasına giriyor. Kws başına aldığınız 0.60 krş solar kurulumu için geçerli değildir. Aynı zamanda teknik olarak da geçerli değildir. Makinaların yakıt tüketim maliyetini hesaplarken hangi santralin ne kadar çalıştığını ve ne kadar yakıt tükettiği ve ne kadar enerji ürettiği de hesaplanmalıdır ve açıklanmalıdır. Bu 0.6 kuruşluk ek fatura girdisinin geçerli nedeni yoktur. Bir kez olsun doğru ve teknik geçerliliği olan işleri yapınız. Türbinleri kullanmadığınız bu süreçte bu yakıt kw için doğru rakam değildir. Yani hem hukuksuz hem de teknik mesnetten yoksun bir para alıyorsunuz. Artık yeter. Bu KIB-TEK’in kötü yönetimine ‘dur’ diyecek kimse yok mu? KIB-TEK kesinlikle yönetenleri tarafından gözden çıkarıldı. Halkın gözünden düşürülmeye çalışıyor. KIB-TEK’i yönetenler santrallerin yakıt tüketim miktarlarını bile bilmiyor, bu nedenle 60 kuruş teknik olarak da doğru değildir. Yakıt değişim bedeli, birim kWs için ödenecek bedeli belirler. Solar kurulumları mahsuplaşma esaslıdır. Böyle bir bedel yansıtılamaz. Yakıt değişim ücreti ile ilgili yasal mesnet bulunmamaktadır. Yasal süreç gündemimizdedir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı yapım çalışmaları hız kazandı
KKTC Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı yapım çalışmaları hız kazandı
KKTC'deki vaka sayısı açıklandı!
KKTC'deki vaka sayısı açıklandı!
Sucuoğlu ve eşi vatandaşlarla bayramlaştı
Sucuoğlu ve eşi vatandaşlarla bayramlaştı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim