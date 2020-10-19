Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu bulundu
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu...
7 gün daha tutuklu kalacak
7 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar verildi
Evinde tabanca bulundu
Evinde tabanca bulundu
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan 8 yıl hapse mahkum edildi
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan...

Bir kiş hayatını kaybetti

Haspolat yolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

19 Ekim 2020 Pazartesi 01:03
973 Okunma
Bir kiş hayatını kaybetti

Mağusa Lefkoşa anayolu, Haspolat bölgesinde trafik kazası meydana geldi.
NS 140 plakalı araçta bulunan 1 kişi araçta sıkıştı, itfaiye ve sağlık ekipleri kazaya müdahale etti.

Kazanın ardından olay yerine birden çok ambulansın gittiği öğrenildi.

Konu ile ilgili polisin yaptığı açıklama şöyle:

"18.10.2020 tarihinde, saat 23:00 sıralarında,  Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun birinci kilometresinde, ismi henüz tespit edilemeyen kadın sürücü yönetindeki NS 140 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hocaoğlu Petrol yakınlarında yolun solundan çıkıp beton elektrik trafosuna carpmıştır.

Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olacak bulunan Cuma YILDIRIM (E-23)  kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  
Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siyasiler KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı tebrik etti
Siyasiler KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı tebrik etti
Oktay, Tatar ile telefonda görüştü
Oktay, Tatar ile telefonda görüştü
Ersin Tatar seçim sonuçlarını TRT Haber'de değerlendirdi
Ersin Tatar seçim sonuçlarını TRT Haber'de değerlendirdi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim