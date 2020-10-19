Bir kiş hayatını kaybetti

Mağusa Lefkoşa anayolu, Haspolat bölgesinde trafik kazası meydana geldi.

NS 140 plakalı araçta bulunan 1 kişi araçta sıkıştı, itfaiye ve sağlık ekipleri kazaya müdahale etti.

Kazanın ardından olay yerine birden çok ambulansın gittiği öğrenildi.

Konu ile ilgili polisin yaptığı açıklama şöyle:

"18.10.2020 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun birinci kilometresinde, ismi henüz tespit edilemeyen kadın sürücü yönetindeki NS 140 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hocaoğlu Petrol yakınlarında yolun solundan çıkıp beton elektrik trafosuna carpmıştır.

Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olacak bulunan Cuma YILDIRIM (E-23) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."