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Bir kişi daha karantina otelinden kaçtı

Karantina otelinden izinsiz bir şekilde ayrılan şahsa yasal işlem uygulandı.

18 Eylül 2020 Cuma 11:42
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Bir kişi daha karantina otelinden kaçtı

38 yaşındaki H.K.’nin dün, Çatalköy’de kalmakta olduğu karantina oteli içerisinde bulunan odasından izinsiz olarak ayrıldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı, polisin soruşturması devam ediyor.

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