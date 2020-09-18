Bir kişi daha karantina otelinden kaçtı

38 yaşındaki H.K.’nin dün, Çatalköy’de kalmakta olduğu karantina oteli içerisinde bulunan odasından izinsiz olarak ayrıldığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı, polisin soruşturması devam ediyor.
Karantina otelinden izinsiz bir şekilde ayrılan şahsa yasal işlem uygulandı.
38 yaşındaki H.K.’nin dün, Çatalköy’de kalmakta olduğu karantina oteli içerisinde bulunan odasından izinsiz olarak ayrıldığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı, polisin soruşturması devam ediyor.