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Bir kişi daha yoğun bakımdan çıktı

Pandemi bölümünde Covid-19 tedavisi gören ve durumu kötüleştiği için yoğun bakıma alınan üç hastadan biri daha normal servise alındı. Yoğun bakımda sadece bir hasta kaldığı, bu kişinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

24 Eylül 2020 Perşembe 15:33
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Bir kişi daha yoğun bakımdan çıktı

Pandemi bölümünde Covid-19 tedavisi gören ve durumu kötüleştiği için yoğun bakıma alınan üç hastadan biri daha normal servise alındı.

Yoğun bakımda sadece bir hasta kaldığı, bu kişinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde yine yoğun bakımdan çıkarılan bir hastanın ardından 2 kişinin tedavisine yoğun bakımda devem ediliyordu.

Bu hastalardan biri daha bugün yoğun bakımdan çıkarken, tedavisi yoğun bakımda devam eden bir kişi kaldığı öğrenildi.

Yenidüzen Gaztesi'nde yer alan habere göre , yoğun bakımda kalan bir hastanın da durumunun iyi olduğu ve kısa sürede normal servise çıkabileceği öğrenildi.  

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