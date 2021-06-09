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Bir kişi yoğun bakımda

09 Haziran 2021 Çarşamba 10:05
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Bir kişi yoğun bakımda

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

08.06.2021 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde güney istikametine doğru dikkatsizce seyreden S.K (E-36), yönetimindeki salon araç ile yolu batı kısmından doğu kısmına yaya olarak geçmeye çalışan E.A (E-42), S.A (K-41) ve Y.E.A (E-9)’ya çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yayalar kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip S.A, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisine müşahede altına alınırken diğer yaralılar görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu edilmişlerdir.

Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 09.06.2021 10:22
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