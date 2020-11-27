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Bir kişiye 15 ay, 2 kişiye 4 yıl hapis cezası

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplam 390 adet MDMA türü uyuşturucu hapla yakalanan Mehmet Arif Bozkurt 15 ay, Özcan Demı̇rkısan ve Delil Karadeniz 4’er yıl hapis cezası aldı.

27 Kasım 2020 Cuma 16:18
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Bir kişiye 15 ay, 2 kişiye 4 yıl hapis cezası

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplam 390 adet MDMA türü uyuşturucu hapla yakalanan M.A.B 15 ay, Ö.D ve D.K 4’er yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Nüvit Gazi açıkladı.

Gazi, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti.

Gazi, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Gazi, sanıkların işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğüne de değindi.

Başkan Nüvit Gazi, sanıkların işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi.

Gazi, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra 50 adet MDMA tasarruf eden zanlılar M.A.B'ye 15 ay, Ö.D ve D.K'ye 4’er yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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