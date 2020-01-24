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Bir kişiyi ağır yaralamıştı, tutuksuz yargılanacak!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da yaya geçidi üzerindeki yayaya çarparak yaralanmasına sebep olan zanlı Mehmet Hüseyin Tomak dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Ocak 2020 Cuma 14:34
Bir kişiyi ağır yaralamıştı, tutuksuz yargılanacak!

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Berksan, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Hüseyin Tomak’ın 15.01.2020 tarihinde saat 12.15 raddelerinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde LDH ana girişi yakınlarında RH 132 plakalı Mercedes marka salon aracı soldan birinci şerit içerisinde Gönyeli çemberi istikametine doğru dikkatsiz, süratli ve tehlikeli bir şekilde kullanıp seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan yaya geçidine geldiğinde, o istikametine doğru yaya olarak geçmekte olan Karşıyaka'da sakin Feriha Kardana'ya aracının ön kısmı ile çarpıp daha sonra yolun sağ şeridi içerisinde durduğunu anlattı. Polis, kaza sonucu yaralanan yaya Feriha Kardana’nın ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste yapılan ilk yardım tedavisine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Feriha Kardana'nın özel hastaneye sevk edilip, ameliyatlar geçirdiğini ve hayati tehlikeyi büyük ölçüde atlattığını belirtti. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasına haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 7 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve zanlının 20 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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