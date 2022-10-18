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Bir kişiyi ciddi şekilde darp ettiler

Lefkoşa'da meydana gelen Ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar O.Ö, L.B, M.Ke ve T.K  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Ekim 2022 Salı 14:42
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Bir kişiyi ciddi şekilde darp ettiler



(Kamalı Haber)

Lefkoşa'da meydana gelen Ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar O.Ö, L.B, M.Ke ve T.K  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı.

Polis, huzurunuzda bulunan 4 zanlının da Ciddi Darp suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 15.10.2022 tarihinde saat 03:00 raddelerinde Lefkoşa'da, Osman Paşa Cad. üzerinde Lefkoşa'da sakin zanlıların, aranan erkek bir şahıs ile birlikte aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde Lefkoşa’da sakin A.T.Y'yi vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurarak adı edileni ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 7’şer bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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