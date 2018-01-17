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Bir kısmını satarken bir kısmı paylaştılar

Lefkoşa’da önceki gün Serhat Atay’ın evine operasyon düzenleyen Narkotik ekipleri 5 gram bonzai ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:02
Bir kısmını satarken bir kısmı paylaştılar
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Havadis gaztesinden Devrim Demir'in haberine göre; evinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine Narkotik ekipleri, önceki gün Serhat Atay’ın evine operasyon düzenledi.

Evine gelen polis ekiplerini gören Atay, tasarrufunda bulundurduğu kâğıda sarılı uyuşturucu maddeyi pencereden atmak isterken görevli bir polis ekibi tarafından suçüstü yakalandı.

Atay, yapılan sorgulamada uyuşturucu satın aldığı kişinin adını verince, soruşturma genişletildi ve Mehmet Aytun ile Muhammet Dindar’da tutuklandı.

Zanlılar, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, üç zanlının da soruşturma amaçlı üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Bir kısmını satarken bir kısmı paylaştılar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Ali Gürkut, olayla ilgili bulguları aktardı.

Gürkut, 15 Ocak’ta zanlı Serhat Atay’ın evinde yapılmak istenen arama öncesinde zanlının polisi fark etmesiyle, beyaz kâğıda sarılı 30 miligram ağırlığında sentetik cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi pencereden attığı esnada yakalandığını söyledi. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada konu maddeyi yarım gram olarak zanlı Mehmet Aytun’dan aldığını itiraf ettiğini kaydetti.

Zanlı Aytun’un Çağlayan’da tespit edildiğini söyleyen Polis çavuşu Ali Gürkut, zanlının aracında yapılan aramada ise uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunduğunu belirtti.

Gürkut, zanlının sorgusunda konu maddeyi zanlı Muhammet Dindar ile anlaşarak önceden tanıdığı bir şahıstan 4 gram olarak aldıklarını, aralarında paylaştıklarını ve yarım gramını zanlı Serhat Atay’a verdiklerini itiraf ettiklerini anlattı.

Soruşturma devam ediyor

Zanlı Muhammet Dindar’ın Lefkoşa’da yakalandığını söyleyen polis, üzerinde yapılan aramada cebinde beyaz kâğıda sarılı iki gram sentetik cannabionid olduğuna inanılan madde ve yine içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu aktardı.

Polis Çavuşu Ali Gürkut, üç zanlının da itiraf içerikli gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etap da soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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Son Güncelleme: 17.01.2018 11:05
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