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Bir KTGB üyesine DAÜ’de burs imkanı…

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan protokol uyarınca, bir KTGB üyesine DAÜ İletişim Fakültesi’nde yüksek lisans (master) bursu verilecek.

10 Ocak 2019 Perşembe 12:52
Bir KTGB üyesine DAÜ’de burs imkanı…

KTGB’den verilen bilgiye göre, burstan yararlanmak isteyenlerin, DAÜ İletişim Fakültesi’ne müracaat ederek, yapılacak sınava katılmaları gerekiyor.

Başvuruyla ilgili bilgilere online olarak https://grad.emu.edu.tr/tr/basvuru/basvuru-kosullari  adresinden erişilebiliyor.

Protokol uyarınca, sınavda başarı gösteren ve kayıt hakkı kazanan bir KTGB üyesi, tam burslu olarak yüksek lisans eğitimi alacak.

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ÖZUSLU: EĞİTİME BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

DAÜ ile KTGB arasında çeşitli alanlarda işbirliği öngören protokol, geçtiğimiz günlerde DAÜ Rektörü Prof. Necdet Osam ile KTGB Başkanı Sami Özuslu tarafından imzalandı.

KTGB Başkanı Sami Özuslu, temel amaçlarından biri, gazetecilik mesleği ve gazetecilerin gelişimine katkı koymak olan KTGB’nin eğitime büyük önem verdiğini belirtti.

DAÜ ile geçmişte de benzer bir protokol yapıldığını, ancak sürecin aksadığını kaydeden Özuslu, o dönemde master yapma hakkı kazanan iki KTGB üyesinin de DAÜ yönetimiyle yapılan istişareler sonucu eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmelerinin sağlandığını açıkladı.

Özuslu, DAÜ yönetimine teşekkür ederek, protokoldeki diğer öngörülerin de hayata geçirileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
KTGBDAÜBursDAÜ İletişim FakültesiHaberGündemKıbrıs
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