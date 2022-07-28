Bir kuruşumuzu yedirmeyiz!

Başkanı Atan, Gündem Kıbrıs canlı yayınında Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

Başkan Atan, sendikaların mücadelesiyle hükümetin maaş kesintisinden geri adım attığını söyledi. Bu arada bir izleyici maaş kesintisinden vazgeçildi ama sendikaların bir başka eylem talebi olan asgari ücret konusunda hükümet geri adım atmadı. Genel grevden neden vazgeçildi” şeklinde eleştirel bir yorum yaptı. Bunu yanıtlayan Başkan Atan, “Biz asgari ücretli için mücadele veriyoruz ama biz örgütlü olmadığımız için bir yasal boyutu yok. Biz özel sektörlü için eylemler yaptık ama gelen kaç kişi oldu. Klavye kahramanlığında iyiyiz ama gerçekte yok. Ama yine de canı yanan özel sektörlüyü anlıyorum, haklıdırlar ama bizim yaptığımız mücadeleler de yadsınamaz” dedi

“Ağzı yüzü düzgün olmayan insanlar..”

“Özel sektördekiler sendikalı olsa çok farklı olurdu” diyen Atan, şöyle konuştu:

“Devlette örgütlü olmanın avantajı yaşandı. Biz mücadelemizde özel sektörlünün örgütlü olmasını istiyoruz bunu ne hükümet ne de işveren istemiyor. Bu ülkede ağzı yüzü düzgün olmayan insanlar “vasıfsız” diyerek alayvari laflar sokuyor. Bunlar doğru değil. Et de bıçak da ellerinde. Bir taraf hükümet bir taraf işveren. 2’ye 1 kalıyorsunuz. Ahmet Başkan ne yapsın. Sinirleri bozuldu masada. Gidip birinin boğazını mı sıksın? Boykot yapılsın bunlara karşı”

Asgari ücret konusunda mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Atan, “Bundan sonra asgari ücret devlete ilk giriş ücreti olmalı. Hayat pahalılığını da ayni şekilde verebilmelidirler. Bunu yasalarla yapmaları gerekir. Bunları önereceğiz” diye konuştu

“Oturup diyalog kursunlar..”

Atan sözlerine şöyle devam etti:

“Hak edilen bir kuruşu yedirmeyiz bunlara. Ama gelirsin bizimle oturursun diyalog yaparsın. Biz de biliyoruz ekonomideki zor durumu. Biz bunu düşünüyoruz gelin bir orta noktada buluşalım deseler. Ama biz bunu yaptık, o kadar dersen beni ikna edemezsin. Biz de 1 kuruşumuzu vermiyoruz.”