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"Bir milletin çektiği acılara, yaşam ve bağımsızlık mücadelesine tanık oluyoruz"

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini, tarihi olaylar çerçevesinde ekranlara getirecek olan yapımda Ahmet Kural sakız tüccarı Kemal Dereli karakterine hayat veriyor

25 Mart 2021 Perşembe 10:51
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"Bir milletin çektiği acılara, yaşam ve bağımsızlık mücadelesine tanık oluyoruz"

Eşi İnci (Pelin Karahan) ve iki kızları ile birlikte adada Rumlarla beraber mutlu bir yaşam süren Kemal’in hayatı, kanlı Noel gecesiyle başlayan olaylarla değişiyor. Kasabalarından sürülüp zorunlu göçe başlayan binlerce Türk’ün lideri haline gelen Kemal Dereli’nin mücadelesi izleyenleri derinden etkileyecek.

“BU İNSANLIK DRAMINDAN ÇOK ETKİLENDİM!”

Canlandırdığı karakter ve hikâye üzerine uzun dönem araştırmalar yapan Ahmet Kural hazırlık aşamasını şu şekilde anlatıyor; “Rolüme hazırlanmaya başlarken, o döneme ait birçok belgesel izledim, binlerce görüntüyü taradım. O dönemi anlatan kitaplar okudum. Bir oyuncu, en önemlisi bir insan olarak, bu insanlık dramından çok etkilendim. Tabii ki, yaşananları bizler çok iyi biliyoruz. Ama Kemal Dereli’nin ki gibi “insan hikayesi” üzerinden bazı şeyleri okumaya başladığınızda, her şey önemini yitiriyor. Geriye Kemal Dereli’nin yaşadıklarını daha iyi aktarma isteği kalıyor. Oynadığım karakterin verdiği mücadele ve yaşadıkları ise bir insanın neleri değiştirebileceğini görmek, insanın içine bir umut veriyor.”

Yaşam ve bağımsızlık mücadelesine izleyicinin yakından tanık olacağını belirten Kural sözlerine şöyle devam ediyor; “Bu dizi, aslında hiçbir günahı olmadan şehit edilenlere karşı bir görevi yerine getirmemize imkân tanıyor. 1963 yılındaki kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile artan saldırılarla bir milletin çektiği acılara, yaşam ve bağımsızlık mücadelesine tanık oluyoruz. Bugüne kadar bu kadar detayda bilmediğimiz gerçek olayları ekrana taşıyor.”

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