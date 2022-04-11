Bir milyon kez teşekkürler

Küreselleşen dünyada her şey değişim gösteriyor. Pandemi ile birlikte “uzaktan” da bazı şeylerin yapılabileceğini görmüş olduk. Bu sürece önceden hazırlıklı olanlar işin elbette kaymağını yedi, hazırlıksız olanlar ise kendilerini bu yenidünya düzenine ayarlamaya çabası içinde buldular.

Medya da hiç koşulsuz bu süreçte büyük bir sınavdan geçti. İnsanların evlerine kapalı kaldığı bir dönemde boş sokaklarda haber aramak ve konuklar ile “uzaktan “ bağlı olarak yayın yapmak zorunda kaldık.

Gündem KIBRIS, KKTC’nin en eski haber sitelerinden bir tanesi. Bu bağlamda genç bir kesimin yakın takipçimiz olduğunun bilincindeydik. Pandemi ile birlikte çok kısa zamanda çok hızlı bir büyümenin içine girdik.

Hızlı haberciliğin yanında insanların ilgisini çeken konularda yayınlar yapmak, en iyi konuları ve konukları seçip, sizlerin karşısına çıkarmak bizi çok kısa sürede “sosyal medyada en çok etkileşim alan” sitelerin zirvesine taşıdı.

Son bir aydır Gündem Kıbrıs KKTC’nin en çok etkileşim alan sitesi. Ve geçtiğimiz hafta tam BİR MİLYON kez etkileşim aldık. Bu bir rekor..

Gündem KIBRIS yeni nesil yayıncılığın gereğini yerine getirmek ve daha da büyümek için emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ancak bu başarının ardında isimlerini anmadan geçemeyeceğim, bize güç veren, yolumuzu açan çok değerli bir aile var.

Maalesef kısa bir süre önce bizden kopartılan, sadece bir iş adamı olmanın yanında KKTC’nin kendi öz evladı olarak çıktığı yolda, büyük başarılara imza atan sevgili ağabeyim Halil Falyalı. O olmasaydı biz bugün burada olmazdık. O’nun öngörüsü ve vizyonu ile bu yola çıktık. Ondan aldığımız emanete en iyi şekilde sahip çıkacağımızı bu vesile ile bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Lefkoşa’da Marmara Bölgesinde kendi ofis binasını bize veren ve buranın bir Medya Kurumu haline gelmesini sağlayan Özge Falyalı’ya da ne kadar teşekkür etsek azdır.

Ağabeyin yokluğunda bize sahip çıkan ve onun eserini yaşatmak için acısını bir kenara koyup işlere dört elle sarılan bir Özge Falyalı. Bir anne sevgisinin yanında iş hayatında artık kendini iyice hissettiren bir patron. Yenilikçi yüzü, iş bitirme azmi ile daha çok yol alacağımızdan eminim.

Bir diğer teşekkürü Gündem KIBRIS çatısı altında çalışan arkadaşlarımıza. Gerçekten gece demeden, gündüz demeden haber peşinde koşan, gerçek basın emekçilerine. Her türlü özveriyi sergileyen ve en önemlisi bir aile olan Gündem KIBRIS ekibi bu başarıda en büyük pay sahibi.

Son olarak siz değerli okurlarımıza da teşekkürlerin en büyüğünü sunmak istiyorum. Zira bizleri zirveye siz çıkarttınız. Yaptığımız haberlere verdiğiniz tepkiler ki buna sosyal medyada “etkileşim” deniyor, bu sayede Gündem KIBRIS’ı KKTC’nin en çok etkileşim alan ve takip edilen sitesi haline getirdiniz.

Bu güveninize layık olmak için daha çok çalışıp çok daha farklı işler ile karşınıza çıkacağımıza söz veriyorum. Şimdi hedefimiz 5 Milyon etkileşim almak. Bunun için bugünden itibaren kolları sıvıyoruz. Güzel işlerde görüşmek ümidi ile….