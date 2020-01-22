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“Bir nefes Anadolu” isimli tiyatro oyunu salı gecesi sahnelenecek

22 Ocak 2020 Çarşamba 12:41
“Bir nefes Anadolu” isimli tiyatro oyunu salı gecesi sahnelenecek

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Tiyatro Günleri’nde, 28 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de “Bir nefes Anadolu” isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, belediyeden (0392 650 01 00) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebilecek.

“VEDA DEĞİL, MERHABA” SAHNELENDİ

Tiyatro Günleri, dün akşam, Utku Erişik’in yazıp oynadığı “Veda Değil, Merhaba” isimli oyunla devam etti. Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenen oyuna tiyatroseverler ilgi gösterdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü etkinlikte yaptığı konuşmada; Utku Erişik’in yazıp oynadığı “Veda Değil, Merhaba” isimli oyunun sahnelenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Bir Nefes AnadoluTiyatro Oyunu
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