Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri

'Bir Nefes Anadolu' yarın akşam Girne'de sahnelenecek

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Tiyatro Günleri, Murat Aslan’ın yazıp yönettiği ve anlatıcı olarak yer aldığı “Bir Nefes Anadolu” adlı oyunla devam edecek.

27 Ocak 2020 Pazartesi 16:16
'Bir Nefes Anadolu' yarın akşam Girne'de sahnelenecek

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yarın sahnelenecek oyun, saat 20.00’de başlayacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, oyunda bin yıldan beridir süregelen aşıklık geleneğini cumhuriyet döneminde de sürdüren Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahsuni Şerif, Ali Ekber Çiçek ve Nesimi Çimen’in hayatı anlatılıyor.

Gösterimde bağlama sanatçısı Özgür Peker, perküsyon sanatçısı Ersin Kilik ve oyuncu Murat Aslan yer alıyor.

Tiyatro Günleri’nde 4 Şubat Salı günü “Stefan Zweign’ın dönüşü” isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.

20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, Girne Belediyesi’nden ((0392) 650 01 00) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebilecek.

Anahtar Kelimeler:
Girne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Af öngören Sosyal Sigortalar Yasası değişikliği Meclis'ten geçti
Af öngören Sosyal Sigortalar Yasası değişikliği Meclis'ten geçti
Selma Eylem Elazığ depremi ile ilgili açıklama yaptı
Selma Eylem Elazığ depremi ile ilgili açıklama yaptı
Ediz Yalçın'dan büyük başarı!
Ediz Yalçın'dan büyük başarı!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim