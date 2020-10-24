Bir Öğrenci Daha Covid-19'a Yakalandı

Ülkede son günlerde artış göstermeye başlayan yeni tip koronavirüs vakaları halk arasında endişe yaratırken özellikle Lefkoşa bölgesinde yayılmaya devam ediyor.

Son üç gün içerisinde Lefkoşa'da iki okuldaki öğretmenler ve iki iş yerindeki çalışanlarda görülen yeni tip koronavirüs vakalarına bugün Lefkoşa'da bir ortaokul öğrencisi de eklendi.

Alınan bilgilere göre, Lefkoşa'nın göbeğindeki Demokrasi Ortaokulu'ndaki bir öğrencinin yapılan teslerinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.

Öğrencinin ailesinde bulunan bir pozitif vakadan bulaştığı düşünülüyor.

Kaynak:Halkın Sesi