Bir öğretmen ve iki öğrenci Anıtkabir’e gidecek

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında geçen yıl başlattığı; her yıl farklı bir okuldan bir öğretmen ve iki öğrenciyi dernek üyelerinden bir mihmandar refakatinde Anıtkabir’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü töreninde derneği temsilen hazır bulundurma faaliyetini bu yıl da sürdüreceğini açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada, geçen yılki törene Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’nden bir öğretmen ve iki öğrencinin gönderildiği kaydedilerek, bu yılki törene yönetim kurulundan bir üye ile Lefke Gazi Lisesi’nden bir öğretmen ve iki öğrencinin katılarak derneği temsil edeceği ifade edildi.

Açıklamada, bu faaliyetin gerçekleşmesinde destek sağlayan Başbakanlık ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na teşekkür edildi.

TAK/EMT