Bir orası kalmıştı!

Yeni Bakış'ın haberine göre, Büyük bir çevre kirliliği yaşanan ülkemizde çöp sorunu yaşamayan bölge neredeyse kalmadı. KKTC’nin betonlaşmayan nadir yerlerinden biri olan Akdeniz ve Tepebaşı köyleri arasındaki ormanlık alan da çöplüğe döndü.

Ne ararsan var

Sorumsuz şahıslar tarafından çöplüğe çevrilen bu bölgede her türlü atık maddeye rastlamak mümkün. Plastik çöplerden inşaat artıklarına, ev eşyalarından kağıt atıklarına kadar her türlü çöp bölgeye atılmış durumda. Gözlerden uzak olduğu için rahatlıkla çöplerin döküldüğü bu bölgede, ciddi önlemler alınmazsa yakında çöp dağlarını buralarda da görmek mümkün olacak.