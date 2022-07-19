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Bir parti başkanına diktatör demek disiplin suçu sayılabilir!

HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

19 Temmuz 2022 Salı 10:49
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Bir parti başkanına diktatör demek disiplin suçu sayılabilir!
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GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER 

HP’de iki milletvekilinin ihraç süreci hakkında konuşan Tokatlıoğlu, “Davacı belli davalı belli. Aslında vekillerin doğru söylemediklerini görüyoruz. HP genel başkanı Kudret Özersay’ında davalı olduğunu görüyoruz. Sadece HP’ye yönelik açılmış bir dava değildir. Disiplin kurulu tamamen parti yönetiminden bağımsız bir taraftır. HP henüz mahkemeye çıkıp bir savunma yapmadı. Sayın Özersay’ın davalı kapsamından çıkarılması yönünde bir talebimiz olacak” dedi. 

HP’nin kurultayının Ocak ayında gerçekleşeceğini ve partililerin bu noktada karar vereceğini söyleyen Tokatlıoğlu, “Şuanda dondurulmuş bir süreç var. Disiplin sürecinin devam edememesi, partinin atacağı adımlar noktasında süreci durdurdu. Şuanda kongre yapalım demek doğru değildir. Farklı alternatif arayışlarına gerek yok. HP olarak yasal yollardan bu işin çözüleceğine inanıyoruz. O yüzden farklı alternatifler bulmaya gerek görmüyoruz” dedi.

Gülşah Sanver Manavoğlu’nun disiplin sürecine dahil edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine Tokatlıoğlu, “Bence bir parti başkanına diktatör demek disiplin suçu sayılabilir” ifadelerini kullandı.

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