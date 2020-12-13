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Bir personel pozitif, tüm personele PCR testi yapılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.

13 Aralık 2020 Pazar 12:04
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Bir personel pozitif, tüm personele PCR testi yapılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.

LTB’de panik havası yaşanırken temas takip ekibi vakanın temaslılarına ulaşıyor.

Çekirge olarak bilinen temizlik aracının şoförlüğünü yapan personel yüksek ateş şikayeti ile özel bir kliniğe başvurdu.

Özel klinikte doktorun yönlendirmesi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde PCR testi olan personelin sonucu pozitif çıktı.

LTB personeli tedavi altına alınırken ailesi ve yakın çalışma arkadaşları temas takip ekipleri tarafından karantinaya alındı.

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi personeline PCR testi yapılacağı öğrenildi.

Son Güncelleme: 13.12.2020 13:26
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