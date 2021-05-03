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Bir Polis Alevler Arasında Kaldı

Ortodoks Hristiyanların Paskalya kutlamaları çerçevesinde, Hz. İsa’nın çarmıha gerilip gömüldükten sonra dirilmesi seremonisi çerçevesinde çatapat patlatılması ve büyük ateşler yakılması sonucu çıkan yangınlarla Güney Kıbrıs’ın dün “savaş alanı” görüntüsüne büründüğü bildirildi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:17
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Bir Polis Alevler Arasında Kaldı

Rum haber kaynakları, çatapat ve molotof kokteyli atılması nedeniyle her yerden patlama sesi geldiğini, birçok yerde yangın çıktığını, Rum polisinin durumu kontrol altına almakta zorlandığını kaydetti.
Dün Son 24 saat içerisinde gelişigüzel çatapat kullanılması ve büyük ateşler yakılması sonucunda çıkan 50’den fazla yangına müdahale etmek zorunda kalan Rum İtfaiye teşkilatı, halka “artık vazgeçin” çağrısı yapmak zorunda kaldı. 
İnternette viral olan yangın videoları özellikle Lefkoşa’nın Rum kesimi, Larnaka ve Limasol’da durumun trajik olduğunu gösterdi. Limasol’da durum kontrolden çıktı, bir polis devriyesi gençler tarafından atılan çatapat ve molotof kokteyli nedeniyle alevler arasında kaldı. Larnaka’da da “diriliş” saatinde “Faneromeni Kilisesi” yanında yakılan büyük ateş tarlalara yayıldı, halk arasında korku ve panik yarattı. 

Son Güncelleme: 03.05.2021 10:55
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