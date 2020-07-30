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BİR POZİTİF VAKA DA MERİT PARK’TAN!

Merit Crystal Cove ve Merit Royal’in ardından bugün Merit Park’tan da bir pozitif vaka geldi. Merit Park Hotel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 14.00 sıralarında otele giriş yapan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı bilgisinin saat 20.30'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından kendilerini bildirildiği belirtilirken, Bakanlık tarafından temaslı takibi ve karantinalar için işlemler başlatıldı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 23:16
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BİR POZİTİF VAKA DA MERİT PARK’TAN!

Merit Crystal Cove ve Merit Royal’in ardından bugün Merit Park’tan da bir pozitif vaka geldi. Merit Park Hotel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 14.00 sıralarında otele giriş yapan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı bilgisinin saat 20.30'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından kendilerini bildirildiği belirtilirken, Bakanlık tarafından temaslı takibi ve karantinalar için işlemler başlatıldı. 
TESTLER ŞAİBELİ Mİ?
Ortaya atılan iddialara göre Türkiye’den ülkeye gelen kişiler, devletin belirlediği devlet hastaneleri yerine, otellerin kendilerine tavsiye ettiği özel hastanelerde PCR testi yaptırarak negatif sonuçla ülkeye giriş yapıyor. Gelen kişilerin önce negatif ardından pozitif test sonuçlarına sahip olması akıllarda büyük soru işareti bırakarak, sağlık çevreleri tarafından şüphe ile karşılanıyor

Son Güncelleme: 30.07.2020 23:50
Anahtar Kelimeler:
MeritParkPozitifKORONA
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