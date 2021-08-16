Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çağlar Yüksel davasından tutuklandı; Aracından demir jop çıktı
Çağlar Yüksel davasından tutuklandı; Aracından...
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı
Kundakçı cezaevine gönderildi
Kundakçı cezaevine gönderildi
Soygun meselesinde mahkeme kararını açıkladı
Soygun meselesinde mahkeme kararını açıkladı

“Bir saatlik kesinti mi? Yoksa tamamen karanlığa bırakmak mı? Doğru soruyorum”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, katıldığı programda yapılan elektrik kesintileri hakkında bilgi verdi...

16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:57
65 Okunma
“Bir saatlik kesinti mi? Yoksa tamamen karanlığa bırakmak mı? Doğru soruyorum”

Katıldığı programda Halkın desteğine ihtiyaçları olduğunu söyleyen ve "Bir saatlik kesinti mi? yoksa tamamen karanlığa bırakmak mı? doğru soruyorum" diyen Büyükyılmaz’ın şunları söyledi:

“KIB-TEK’in Kıbrıs halkına bir hizmeti vardı, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Elektrik ve akaryakıt ile ilgili 10 gündür o kadar çok saldırıya uğradık ki. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana, tüm gerekçeleri ile kurumda ne yaşanıyorsa aktardım.

En ağır yaz dönemini geçiriyoruz. KIB-TEK ve AKSA yaşanan eksiklikleri karşılamak zorunda. Geçtiğimiz salı ve çarşamba günleri kesintiye gitmek zorunda kaldık ve bu kesintiler bir saati geçmedi. Sadece Gazimağusa’da yaşanan trafonun patlamasından dolayı 5 saatlik kesinti oldu.

Bir saatlik kesinti mi? yoksa tamamen karanlığa bırakmak mı? doğru soruyorum. Sanki her taraf karanlığa büründü ve karanlıkta kaldık.

AKSA’nın 3 jeneratörü bozuktu, birisi ise tamirdeydi ve bu yüzden elektrik kesintisi yapmak zorunda kaldık.Bundan sonra da büyük bir arıza olmadığı sürece elektrik kesintisi olmayacak.

Herkes rant yapıyor, herkes vuruyor ve yalan haberler yapılıyor. Bunları yaparak ne kazanıyorlar?

Bizim halkımızın anlayışına ihtiyacımız var. Elektrik kesintisi çok kötü bir olay ama bunu 24-48 saatmiş gibi anlatıp da bir yerlere saldırmak sadece kurumu yıpratır.”

Son Güncelleme: 16.08.2021 17:02
Anahtar Kelimeler:
Turan BüyükyılmazElektrik Kesintileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaş devlet dairesinde kilitli kaldı
Vatandaş devlet dairesinde kilitli kaldı
Saner açıkladı: Güven Yapı’ya arazi kiralama kararı iptal
Saner açıkladı: Güven Yapı’ya arazi kiralama kararı iptal
Sezai Sezen koronavirüse yakalandı
Sezai Sezen koronavirüse yakalandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim