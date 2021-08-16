Katıldığı programda Halkın desteğine ihtiyaçları olduğunu söyleyen ve "Bir saatlik kesinti mi? yoksa tamamen karanlığa bırakmak mı? doğru soruyorum" diyen Büyükyılmaz’ın şunları söyledi:

“KIB-TEK’in Kıbrıs halkına bir hizmeti vardı, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Elektrik ve akaryakıt ile ilgili 10 gündür o kadar çok saldırıya uğradık ki. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana, tüm gerekçeleri ile kurumda ne yaşanıyorsa aktardım.

En ağır yaz dönemini geçiriyoruz. KIB-TEK ve AKSA yaşanan eksiklikleri karşılamak zorunda. Geçtiğimiz salı ve çarşamba günleri kesintiye gitmek zorunda kaldık ve bu kesintiler bir saati geçmedi. Sadece Gazimağusa’da yaşanan trafonun patlamasından dolayı 5 saatlik kesinti oldu.

Bir saatlik kesinti mi? yoksa tamamen karanlığa bırakmak mı? doğru soruyorum. Sanki her taraf karanlığa büründü ve karanlıkta kaldık.

AKSA’nın 3 jeneratörü bozuktu, birisi ise tamirdeydi ve bu yüzden elektrik kesintisi yapmak zorunda kaldık.Bundan sonra da büyük bir arıza olmadığı sürece elektrik kesintisi olmayacak.

Herkes rant yapıyor, herkes vuruyor ve yalan haberler yapılıyor. Bunları yaparak ne kazanıyorlar?

Bizim halkımızın anlayışına ihtiyacımız var. Elektrik kesintisi çok kötü bir olay ama bunu 24-48 saatmiş gibi anlatıp da bir yerlere saldırmak sadece kurumu yıpratır.”