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Bir SMS İle 27 Bin Euro Çaldılar

Limasol’da önceki gün 17 yaşındaki bir kızın, 1000 Euro karşılığında 88 yaşındaki bir kadının evine girerek hırsızlık yaptığı bildirildi.

08 Nisan 2022 Cuma 13:30
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Bir SMS İle 27 Bin Euro Çaldılar

Fileleftheros gazetesi, 17 yaşındaki kızın 34 yaşındaki bir adamdan hırsızlık yapmak için para aldığını itiraf ettiğini kaydederken, her ikisinin de dün, Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde 6’şar günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.

Haberde, 88 yaşındaki kadının mutfak kapısını açık bırakarak komşuya gittiği ve hırsızlığın o an gerçekleştiği; eve döndüğünde 17 yaşındaki kızı suçüstü yakaladığı ve kızın, kadını itip koşarak uzaklaştığı kaydedildi.

Gazete, kadının polise şikayette bulunması üzerine kızın yakın bölgede yakalandığını ve ardından da parayı aldığı 34 yaşındaki adamın yakalandığını belirtti.

BİR SMS İLE 27 BİN EURO ÇALDILAR

Gazete, bir diğer haberinde ise Limasol’da ikamet eden bir kadının, cep telefonuna “Kıbrıs Bankası”ndan geliyormuş gibi görünen kısa mesaja aldanması sonucu, hesabından 27 bin Euro’luk çekiliş yapıldığını yazdı.

Haberde, polisin bu gibi mesajlarla gelen bağlantıların açılmaması uyarısında bulunduğu kaydedildi.

23 YAŞINDAKİ GENÇ OLAYLI KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Öte yandan Politis gazetesi de, Baf’ta ikamet eden 23 yaşındaki bir gencin, dün sabaha karşı 03.30’da yolda arabasıyla oldukça yavaş gitmesi sonucu polisin dikkatini çektiğini ve bölgeye gelen ek polis kuvvetinin aracın önünü kesmeye çalıştığını, ancak gencin hızla kaçmaya başladığını yazdı.

Gencin, kırmızı ışıkta geçtiğini ve tehlikeli sürüş yaparak kaçmaya devam ettiğini kaydeden gazete, kovalamacanın ardından gencin başka bir araca çarparak durduğunu ve araçtan inip koşarak uzaklaşmaya çalıştığını; sonunda da yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.

Haberde, 23 yaşındaki genç aleyhinde hırsızlık, bıçaklama, yasa dışı madde tasarrufu, polise saldırma, uyuşturucu ve trafik suçları gibi çok sayıda suçlama bulunduğu ifade edildi.

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