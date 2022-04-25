“Bir Sonraki adım “Erken Genel” Seçimdir”

23 Ocak Erken Genel Seçimleri sonucunda oluşan tablodan 3’lü bir Hükümet formülü çıkmıştı ortaya. Şubat 2022’de kurulan hükümette 2 ay içinde iki kez kabine değişikliğine gidildi en son olarak Maliye Bakanını görevden almak isterken Hükümet gitti.

Bugün yeni kabine tek bir değişiklik ile Cumhurbaşkanına sunuldu. Yeni Kabinede Maliye Bakanlığı görevine getirilen Olgun Amcaoğlu dışında hiçbir şey aslında yeni değil!

Gerek toplumsal beklenti, gerekse Hükümeti oluşturan partilerin vekilleri açısından pekte bekledikleri gibi olmadığı aşikardır.

10 gün önce Ankara’da 2022 Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolünün imza töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ısrarla atını çize çize söylediği “ popülizmden uzak” bir yapıda olun uyarısı maalesef askıda kalmıştır.

Ülkenin önünde çok ciddi ekonomik sorunlar vardır. Ülkenin ekonomik olarak bir çıkmaza doğru hızla sürüklendiği de artık bir sır olmaktan çoktan çıkmıştır. KIBTEK bunun en canlı örneğidir.

Sonuçta Başbakan Sucuoğlu’nun ikinci kez kabine sunarken söylediği “Günahı, Sevabı ile bu kabine benim” sözünün anımsatmakta fayda var. Tek bir bakan değişikliği için Hükümetin İstifasını verebilen bir Sucuoğlu’nun ilerleyen günlerde Erken Genel Seçim kartını oyuna pek ala sürebileceğini söyleyebiliriz.

Kasım ayında yapılacak yerel seçimlerde belki de Erken Genel Seçimleri de yapıyor olabiliriz. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki birkaç günde göreceğiz.

Eğer maaşlarda ve diğer ekonomik kararlarda bir takım köklü değişiklikler olmazsa gidilecek yol Kasım 2022’de bir erken genel seçimdir.

Bunları yazarken bunun böyle olmasını arzu etmeyen bir kişi olarak yazdığımı da burada ifade etmek isterim. Ülkenin ne seçime nede başka bir şeye ihtiyacı vardır. Ülkenin istikrara ve Ankara’nın söylediği reformlara ihtiyacı vardır.

Sonuçta yeni kabine bugün sunuldu. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Umarız biz haksız çıkarız ve ülkenin acil olarak bekleyen sorunlarına çare üretebilir bu kabine.

Ancak dediğimiz gibi düne göre daha zor günler bekliyor Başbakan Sucuoğlu ve yeni kabinesini…