Bir sonraki görüşme pazartesi...

Heyetler arası görüşmelere, 22 Ocak Pazartesi Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak milletvekili ant içme töreninin ardından devam edilecek.



CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, toplantının tamamlanmasının ardından TAK’a yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmenin uyumlu ve iyi niyetli yaklaşım içinde geçtiğini söyledi.



CTP Genel Merkezi’nde saat 11.00 sıralarında başlayan görüşme 4.5 saat sürdü.