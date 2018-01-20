Heyetler arası görüşmelere, 22 Ocak Pazartesi Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak milletvekili ant içme töreninin ardından devam edilecek.
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, toplantının tamamlanmasının ardından TAK’a yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmenin uyumlu ve iyi niyetli yaklaşım içinde geçtiğini söyledi.
CTP Genel Merkezi’nde saat 11.00 sıralarında başlayan görüşme 4.5 saat sürdü.
Bir sonraki görüşme pazartesi...
CTP, HP, TDP ve DP heyetlerinin koalisyon protokolüne ilişkin bugünkü toplantısı tamamlandı.
20 Ocak 2018 Cumartesi 18:53
Heyetler arası görüşmelere, 22 Ocak Pazartesi Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak milletvekili ant içme töreninin ardından devam edilecek.
hamma hummacı UBP'li bir hükümettense 4'lü koalisyon daha iyi olacaktır. 4 farklı partinin kontrolü olacağından yanlış yapmak pek de kolay olmayacaktır. Başarılar dilerim
Allah acısın halkımızı bakalım kımler sanslı cıkacak