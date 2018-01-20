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Bir sonraki görüşme pazartesi...

CTP, HP, TDP ve DP heyetlerinin koalisyon protokolüne ilişkin bugünkü toplantısı tamamlandı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 18:53
Bir sonraki görüşme pazartesi...
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Heyetler arası görüşmelere, 22 Ocak Pazartesi Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak milletvekili ant içme töreninin ardından devam edilecek.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, toplantının tamamlanmasının ardından TAK’a yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmenin uyumlu ve iyi niyetli yaklaşım içinde geçtiğini söyledi.

CTP Genel Merkezi’nde saat 11.00 sıralarında başlayan görüşme 4.5 saat sürdü. 

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Vatandaş 2018-01-20 19:26:28

hamma hummacı UBP'li bir hükümettense 4'lü koalisyon daha iyi olacaktır. 4 farklı partinin kontrolü olacağından yanlış yapmak pek de kolay olmayacaktır. Başarılar dilerim

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alı kubı 2018-01-20 19:16:24

Allah acısın halkımızı bakalım kımler sanslı cıkacak

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