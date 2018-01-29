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Bir sonraki toplantı 5 Şubat'ta

Başkanlık Divanı seçimleri varılan mutabakat doğrultusunda bir sonraki birleşime ertelenmesi oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 11:51
Bir sonraki toplantı 5 Şubat'ta
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Hüseyin Angolemli başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da ilk olarak bilgiye sunuşlara yer verildi.

Bu bölümde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Anayasa’nın 106’ncı maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu’nu oluşturmak üzere Başbakanlık görevini UBP Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün’e tevdi etmesi milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Başkanlık Divanı seçimlerinin ise varılan mutabakat doğrultusunda bir sonraki birleşime ertelenmesi oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu bir sonraki birleşimini 5 Şubat 2018 Pazartesi günü yapacak.

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Son Güncelleme: 29.01.2018 14:01
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