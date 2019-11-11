‘Bir Toplumun Milletle Buluşması-Atatürkçülük ve Kıbrıs Türkü’ paneli yapılacak

“Bir Toplumun Milletle Buluşması-Atatürkçülük ve Kıbrıs Türkü” panelinin açılış konuşmasını Başbakan Ersin Tatar yapacak…
Başbakanlık himayelerinde “Bir Toplumun Milletle Buluşması-Atatürkçülük ve Kıbrıs Türkü” paneli düzenliyor.
“10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası” etkinlikleri çerçevesinde, bugün saat 19.00’daAçık Öğretim Fakültesi Konferans salonunda gerçekleşecek panelin açılış konuşmasını Başbakan Ersin Tatar yapacak.
26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral M. İlker Başbuğ ile Gazeteci-Yazar Uğur Dündar’ın konuşmacı olarak katılacağı panel halka açık olacak.
(BRT)