Bir türlü uslanmıyor

Lefkoşa’da temmuz ve ağustos aylarında iki farklı avukatlık bürosuna girerek hırsızlık yapan ve son suçundan teminata baplanırken mahkeme tarafından evden 100 metreden fazla uzaklaşmamacezası verilen 14 yaşındaki zanlı İ.U hem yine hırsızlık yaptı hem de mahkemenin verdiği kararı deldi.

Zanlı üçüncü vukuatında da yine Lefkoşa’daki bir avukatlık ofisinden hırsızlık yaptı. Gözlatına alınan zanlı dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, zanlı İ.U’nun 24 Eylül tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir avukat ofisine pencereden girerek bin100 TL para ve 12 TL değerinde damga pullarını çaldığını söyledi.

2 ay içinde üçüncü vukuatı

Polis, olay yerinde bulunan kamera kayıtları sonucunda zanlının tespit edildiğini ve suçu işlediği beyanında bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının 2 ay içeresinde 3. kez teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldığını ve daha önceki 2 meselede ev hapsi dâhil olmak üzere teminata bağlandığını ifade etti. Polis, zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Rauf Kürşad, zanlının çocuk yaşta olmasından ötürü çocuk suçlular yasası altında yargılanacağı belirtti. Yargıç, zanlının daha önce bağlandığı teminat şartlarını ihlal etmesini de dikkate alarak davaları görüşülünceye değin çocuk olmasından dolayı 15 günü geçmeyen bir süre polis hücrelerinde davalarını beklemesine emir verdi.