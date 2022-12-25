Bir tutuklu, iki de aranan şahıs var

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Çayırova Valya mevkiinde, elektrik direkleri arasında bulunan 300 metre uzunluğundaki havai bakır kabloları demir kesme makasıyla keserken polis tarafından suçüstü tespit edilen 3 kişiden biri olan A.C.Ç. (E-27) tutuklandı. Olay yerinden kaçan F.E.(E-40) ve H.E.(E-36) aranıyor.

- Rezervasyon parasını zimmetine geçirdi, tutuklandı

Girne’de bir restoranda çalışan T.B.’nin (E-44) müşteri tarafından banka hesabına yatırılan 4 bin 320 TL’lik rezervasyon parasını işletme sahibine teslim etmeyip tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

7 Eylül’de yaşanan olayın polisin bilgisine getirilmesiyle T.B. tutuklandı.