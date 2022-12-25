Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!

Bir tutuklu, iki de aranan şahıs var

Çayırova’da elektrik direkleri arasındaki bakır telleri keserken suçüstü yakalanan bir şahıs tutuklanırken olay yerinden koşarak kaçan iki kişi de aranıyor.

25 Aralık 2022 Pazar 12:55
46 Okunma
Bir tutuklu, iki de aranan şahıs var



Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Çayırova Valya mevkiinde, elektrik direkleri arasında bulunan 300 metre uzunluğundaki havai bakır kabloları demir kesme makasıyla keserken polis tarafından suçüstü tespit edilen 3 kişiden biri olan A.C.Ç. (E-27) tutuklandı. Olay yerinden kaçan F.E.(E-40) ve H.E.(E-36) aranıyor.

- Rezervasyon parasını zimmetine geçirdi, tutuklandı

Girne’de bir restoranda çalışan T.B.’nin (E-44) müşteri tarafından banka hesabına yatırılan 4 bin 320 TL’lik rezervasyon parasını işletme sahibine teslim etmeyip tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

7 Eylül’de yaşanan olayın polisin bilgisine getirilmesiyle T.B. tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
ÇayırovaHırsızlıkGirneTutuklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bantlı eyleme devam: Kaymaklı şehitleri ve Ruso unutulmadı
Bantlı eyleme devam: Kaymaklı şehitleri ve Ruso unutulmadı
İşte Oy Verme İşlemleri Sırasında İşlenen Suçlar
İşte Oy Verme İşlemleri Sırasında İşlenen Suçlar
Evinde ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni açıklandı
Evinde ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni açıklandı








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim