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Bir ülkeyi karıştırmıştı… Kıbrıslı Türk çıktı!

Avustralya'nın Sydney kentinde dehşet saçan ve bir kadını sırtından bıçaklayan saldırganın Mert Ney olduğu ortaya çıktı. Ney'in ayrıca başka bir noktada bir kadını öldürdüğü açıklandı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:26
Bir ülkeyi karıştırmıştı… Kıbrıslı Türk çıktı!

Şehir merkezinde çevredekilere saldırmak isterken yakalanan Mert Ney’in Kıbrıs Türk’ü bir ailenin ortanca çocuğu olduğu açıklandı. Sydney Emniyet Müdürlüğü, 20 yaşındaki Ney’in ruhsal sıkıntıları olduğunu ve şehir merkezindeki saldırıya teşebbüs etmeden önce başka bir bölgede bir kadını öldürdüğünü duyurdu. Sydney’de bir apartman dairesinde ölü bulunan Michaela Dunn’ın da Ney tarafından öldürüldüğü belirlendi. Ney’in, 24 yaşındaki Dunn’ı boğazını keserek öldürdükten kısa bir süre sonra kent merkezinde dehşet saçtığı tahmin ediliyor.

KAHRAMAN VATANDAŞLAR DURDURDU

Mert Ney, 41 yaşındaki bir kadını kasap bıçağıyla sırtından yaraladıktan sonra etrafta bulunan vatandaşların sandalye ve süt kasasıyla müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti. Aile içi şiddet, hırsızlık, kötü niyetle zarar verme gibi ufak suçlardan sabıka kaydı bulunan Ney hakkında ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldığı da belirtildi. Avustralya basını, Sydney’in batısındaki Blacktown yakınlarında Marayong semtinde yetişen Mert Ney’in bu ayın başında sağlık sorunları ve akıl sağlığı değerlendirmesi için hastaneye başvurduğunu yazdı.

Kıbrıs Türk’ü bir ailenin ortanca çocuğu olduğu ifade edilen Ney’in Marayong Devlet Okulu’na devam ettiği belirtildi. Okul arkadaşları, Ney’i çok arkadaşı olmayan yalnız bir çocuk olarak tanımladı.
 

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Kıbrıslı Türk
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Tc 2019-08-14 15:45:31

Hadi bunada garasakal deyin lan. Viraja boş boş yorum yapmayın sağda solda

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