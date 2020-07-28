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Bir vaka da Yedikonuk'tan!
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Bir vaka da Yedikonuk'tan!

Onkoloji tedavisi için Türkiye’ye giden ve beş gün önce çift negatif PCR ile evinde istirahat eden hasta pozitife döndü.

28 Temmuz 2020 Salı 14:18
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Bir vaka da Yedikonuk'tan!

Onkoloji tedavisi için Türkiye’ye giden ve beş gün önce çift negatif PCR ile evinde istirahat eden hasta pozitife döndü.

Ateşi nedeniyle sağlık servislerine başvuran hastanın pozitif olduğu ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi. 

Haber Kıbrıs sitesnin haberine göre, ilgili hastanın evine geçmiş olsun ziyareti yapanlar da var.

Temas takip ekibi çalışmalarını tamamladı.

Çok sayıda ismin karantina otellerine alındığı, 14 gün gözlem altında tutulacağı belirtildi.

KAYNAK : HABER KIBRIS

Son Güncelleme: 28.07.2020 14:36
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
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