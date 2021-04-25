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"Bir yaptığınız bir söylediğinizi ne tutar ne eder!!"

Gençlik Dairesi Eski Müdürü Gencay Eroğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı.

25 Nisan 2021 Pazar 14:08
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"Bir yaptığınız bir söylediğinizi ne tutar ne eder!!"

Eroğlu, dünkü yapılan mitinge tepki göstererek ; "12. Sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak dendi kıyamet koptu.Aşılanmadık gitmeyiz dendi.Sendikalı öğretmen okula gitmezken sendikasız öğretmen okula gitdi.Yarın sınavları var 12. Sınıfların merak ederim yarın da gidecekler mi gitmeyecekler mi ?Yoksa herkesin işine geldiği gibimi ?o bağıranlar gitmeyiz aşılanmadık diyenler dün vardı meydanda!!" dedi...

İŞTE EROĞLU'NUN O PAYLAŞIMI:

12. Sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak dendi kıyamet koptu.Aşılanmadık gitmeyiz dendi.Sendikalı öğretmen okula gitmezken sendikasız öğretmen okula gitdi.Yarın sınavları var 12. Sınıfların merak ederim yarın da gidecekler mi gitmeyecekler mi ?Yoksa herkesin işine geldiği gibimi ?o bağıranlar gitmeyiz aşılanmadık diyenler dün vardı meydanda!!

Bir yaptığınız bir söylediğinizi ne tutar ne eder!!

Asıl bu ne şalgam bu ne perhiz yahu!!!

Banada kalkıp saçma düşüncelerinizi yazmayın sakın kendinize saklayın.Benim evladım bir öğretmen olarak gidip görevini yaparken siz evde yan gelip yattınız.

Eylem hak diyorsunuz da bu ne hakkı??

Sağlığı düşünmezsiniz ,çalışanlarını düşünmezsiniz,çıkarınıza ne gelirse.Önde koşturanları bakan koltuklarında otururkende gördük nelerin altına imza attıklarınıda biliriz .

Show zamanı değil ben yemem yeyenlere afiyet olsun.

Son Güncelleme: 25.04.2021 14:18
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