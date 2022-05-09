Bir yılda yüzde 300 zam!

Ülke gündemi kimin Başbakan olacağına kilitlenmişken, art arda gelen zamlar ile KKTC yaşanılamaz bir hal aldı.

Bir çok temel tüketim maddesi zamlandı.

Özellikle akaryakıtta son bir yıl içerisinde 3 katı yani tam olarak yüzde 300 zam yapıldığı gerçeği ortaya çıktı.

08 Mayıs 2021 tarihinde zamlanan fiyatı ile 95 oktan benzin 6.07 TL iken, bugün ayni ürün 18.14 TL’lik fiyattan satılıyor.

Mayıs 2021 yılındaki fiyatlar:

Kurşunsuz 95: 6.07

Kurşunsuz 98: 6.17

Euro Dizel: 5.61

Gazyağı: 5.58

Mayıs 2022 yılındaki fiyatlar:

Kurşunsuz 95: 18,14

Kurşunsuz 98: 18,38

Euro Dizel: 19,78

Gazyağı: 18,44

Euro dizelde rekor artış

Tüm akaryakıt ürünlerinde en az 3 katı artış yaşandı. Özellikle üretimde kullanılan Euro dizeldeki artış dudak uçuklattı. Bu üründe yaşanan yaklaşık 4 katı artış nedeniyle iğneden ipliğe üretilen her üründe büyük zam yaşandı.

HABER- KAYNAK: SES Kıbrıs https://www.seskibris.com/haber/10195449/bir-yilda-yuzde-300-zam