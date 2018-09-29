Bir zam da araç sigortalarına!

Yeni Bakış'ta yer alan habere göre; Araç sigortaları pazartesi gününden itibaren zamlanıyor

Akaryakıt, elektrik derken şimdi de araç sigortalarına zam geliyor. Araç sigortalarına pazartesi gününden itibaren büyük oranda zam geleceği belirtildi. Döviz kurundaki artışı neden göstererek hükümetin elektrik, akaryakıt, tüp gaz ve birçok temel gıda ürününe zam yapmasının ardından şimdi de araç sigortalarına yaklaşık yüzde yüz oranında gelecek olan zammın vatandaşı daha da zora sokması bekleniyor.

Hükümet bir süre önce seyrüsefer harcını ödememiş olan araç sahiplerinin araçlarına yıllık sigorta veya kasko yaptıramayacağı yönünde karar almıştı