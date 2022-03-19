Bir zam da suya!

Vatandaşların temel ihtiyacı olan içme suyunun fiyatı da zam furyasından nasibini aldı.

19 litrelik damacana su fiyatları 15 TL’ye kadar yükseldi.

Piyasada son yapılan zammın ardından vatandaş içme suyuna 12 ile 15 TL’den ulaşabiliyor.

Temel tüketim ürünlerinden olan içme suyunun zamlanması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Öte yandan eve çağırılan su fiyatı kat sayısına göre de değişiklik gösteriyor. Yani birinci katta yaşayan bir kişi ile beşinci katta yaşayan bir kişi suyu aynı fiyattan almıyor.