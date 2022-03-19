Künye
Kıbrıs 7
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini balkondan attı
Eşini balkondan attı
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı
Pul biberlerin arasından 5 kilo...
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk ay hapis cezası aldı
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk...
Flaş Haber
Sahil kenarında ceset bulundu
Kapat

Bir zam da suya!

19 Mart 2022 Cumartesi 09:51
610 Okunma
Bir zam da suya!
banner108

Vatandaşların temel ihtiyacı olan içme suyunun fiyatı da zam furyasından nasibini aldı.

19 litrelik damacana su fiyatları 15 TL’ye kadar yükseldi.

Piyasada son yapılan zammın ardından vatandaş içme suyuna 12 ile 15 TL’den ulaşabiliyor.

Temel tüketim ürünlerinden olan içme suyunun zamlanması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Öte yandan eve çağırılan su fiyatı kat sayısına göre de değişiklik gösteriyor. Yani birinci katta yaşayan bir kişi ile beşinci katta yaşayan bir kişi suyu aynı fiyattan almıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu toplandı
Tatar: Federal temelde ortaklık için çözüm arayışlarıyla Kıbrıs Türk halkı Türkiye’den koparılıyor
Tatar: Federal temelde ortaklık için çözüm arayışlarıyla Kıbrıs Türk halkı Türkiye’den koparılıyor
Değirmencioğlu: Parolayı bilemedik, bizi apar topar dışarı attılar
Değirmencioğlu: Parolayı bilemedik, bizi apar topar dışarı attılar










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim