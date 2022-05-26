Akaryakıta yüklü miktarda zam beklenirken, temel gıda ürünleri de her geçen gün zamlanıyor.
Tavuk etinin kilosu gelen 15 TL'lik zamla 50 TL'ye dayandı.
Tavuk etinin kilosu artık 43,48 TL değil, 49,99 TL olarak vatandaşın karşısına çıkacak.
Temel gıda ürünlerinin her gün zamlandığı bugünlerde, bir zam da tavuk etine geldi. Tavuk etinin kilosu yüzde 15 zamlanarak 50 TL'ye dayandı.
Akaryakıta yüklü miktarda zam beklenirken, temel gıda ürünleri de her geçen gün zamlanıyor.
Tavuk etinin kilosu gelen 15 TL'lik zamla 50 TL'ye dayandı.
Tavuk etinin kilosu artık 43,48 TL değil, 49,99 TL olarak vatandaşın karşısına çıkacak.