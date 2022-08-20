Bir zam daha yapıldı!

11 yaş altı çocukların kimliklendirme işlemleri için 19 TL 11 yaş altı çocukların kimliklendirme işlemleri için 19 TL, 11 yaş ve üzeri ilk kez kimliklendirme için 224 TL harç ücreti ödenecek.

Doğal ya da olağan nedenlerle yenilenen kimlik kartlarından 224 TL harç ücreti ödenecek.

(Evlenme, Ayrılma, Soyadı alma, Adres değiştirme, Yaş ilerlemesi nedeniyle fotoğraf değiştirme, Meslek değişikliği ve cinsiyet durumlarında)

Yıpranma, yakma, yırtma, kirletme, bozma ve benzeri dikkatsizlik ve kötü kullanma gibi nedenlerden dolayı yenilemelerde ilk seferde 224 TL, ikinci 336 TL ve üçüncü de ise 584 TL harç ücreti ödenecek.

Kimlik kartlarının yanlışlıkların düzeltilmesinin istenmesi durumunda ise 112 TL harç ücreti ödenecek.

Kayıp kimlik kartlarını için ilk defada çıkartma için, 456 TL, ikinci 704 TL, üçüncü de 928 TL ve dördüncü kaybetmede bin 152 TL harç ücreti ödenecek.