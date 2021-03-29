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‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizinin galası pandemi önlemleri en üst düzeyde uygulanarak yapılacak

TRT’nin önemli yapımı “Bir Zamanlar Kıbrıs”, Ada’daki Türklerin geçmişte uğradığı zulmü ekrana taşıyacak.

29 Mart 2021 Pazartesi 12:50
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‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizinin galası pandemi önlemleri en üst düzeyde uygulanarak yapılacak

Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini anlatan dizinin galası 1 Nisan Perşembe günü Mağusa’da 900 kişilik Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılacak. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılması beklenen galada koronavirüs önlemleri en üst düzeyde uygulanacak. 

Galaya sadece 250 kişi katılacak. Gala öncesinde salon ilaçlanacak, salonun girişine hijyen takımları konulacak. Galayı izlemeye gidecekler PCR test sonuçlarını yanında götürecek. 

Kıbrıs Türk halkının haklı davasına büyük güç verecek dizinin 500 milyon izleyiciye ulaşması bekleniyor.

Dizide Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı rol alıyor.

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