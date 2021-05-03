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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi için flaş karar!

Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu ve Ahmet Kural'ın başrollerini paylaştığı TRT 1ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi için flaş bir karar alındı. İşte detaylar...

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:42
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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi için flaş karar!

Tayanç Ayaydın, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural ve Miray Akay'ı aynı projede buluşturan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi seyirciyi TRT1 ekranlarına kilitliyor.

İlgiyle takip edilen diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TRT'nin TMC Film imzalı dizisi "Bir Zamanlar Kıbrıs"ın çekimlerinin Ayvalık'ta devam etmesi planlanıyor.

Pandemi koşullarında Kıbrıs'ta dizi çekmek zor olduğu için adanın dokusuna en uygun yer olan Ayvalık'ın seçildiği öğrenildi. Öte yandan dizinin 52 bölüme tamamlanacağı da konuşuluyor.

Kaynak : TV100

https://www.tv100.com/pelin-karahan-serkan-cayoglu-ve-ahmet-kuralin-oynadigi-bir-zamanlar-kibris-dizisinin-seti-ayvalika-tasiniyor-haber-551175

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