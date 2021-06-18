Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde şok gelişme

TRT1’in milyonları etkileyen dizisindeki bu ilgi azalması ikinci sezonda devam edecek mi, bilinmiyor.

TMC Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda artık Osman Taşçı oturacak..

Yeni sezon çekimleri için de ekibin Ağustos ayında bir araya gelmesi bekleniyor.

Geçen ay ilk sezon çekimleri tamamlandığında Kıbrıs’ın sıcağında zorlandıklarını belirten Pelin Karahan, sıcaklar tam bastırmadan sezonu tamamladıklarını hatırlatmıştı. Ağustos ayındaki yoğun sıcaklarda ekibi çok zorlu bir dönem bekliyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ikinci sezonunun 10. bölüm ile birlikte Eylül ayında başlaması bekleniyor.