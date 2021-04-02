“BİR ZAMANLAR KIBRIS” EKRAN YOLCULUĞUNA BAŞLADI…”

Dün akşam (1 Nisan Perşembe) KKTC’de yapılan dizinin izleme etkinliğine sınırlı sayıda davetli katıldı.

Perşembe akşamları TRT’yi zirveye taşıyacak “Bir Zamanlar Kıbrıs”, beklenilen de üstünde büyük bir beğeni ve ilgiyle izlenerek, güçlü bir başlangıç yaptı.

DİZİNİN İZLEME ETKİNLİĞİNDE DEVLET ERKANI, DİZİ OYUNCULARIYLA BİR ARAYA GELDİ…

Gazimagusa’da bulunan Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde dizinin oyuncuları, devlet erkanıyla bir araya gelerek “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin ilk bölümünü birlikte izlediler…

Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasıyla ilgili düzenlenen İzleme etkinliğine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan, TRT 1 kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, dizinin başrol oyuncuları; Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir, Devrim Saltoğlu ve dizinin diğer oyuncuları katıldı.