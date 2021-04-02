BİR ZAMANLAR KIBRIS

Kıbrıslı Rumlar veya Yunanistan böyle bir dizi çekse, dizinin başlangıç tarihi emin olunuz 20 Temmuz 1974 olurdu!..

Öncesinde yaşananlara asla yer verilmezdi!..

74 savaşı ile Türkiye’nin gelip adayı böldüğü ve sonrasında Kıbrıs’ın kuzeyini işgal ettiği anlatılırdı!..

Tek taraflı yani!..

TRT’nin de yaptığı veya daha doğru deyişle TRT’ye yaptırtılan da tam bu!..

Tek taraflı bakış!..

Bu dizi, 1974 öncesini ele alan, Rumlar ile Yunanlıların zulmünü anlatan ve 20 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye’nin müdahalesiyle bu zulmün sona erdiğinin algısını yaratan bir propaganda şeklidir!..

Kısacası bu zihniyetten çıkacak eserin tüm Kıbrıslıların acısını veya sevincini yansıtması söz konusu değildir!..

Hele de gerçek tarihi anlatması imkansızdan ötedir!..

Hani TRT bu işe el atmışken ben işin 20 Temmuz 1974 sonrasındaydım!..

Hazır başlamışken o tarihten günümüze kadar gelsinler ve bir zamanlar Kıbrıs’ta hayat nasıldı, şimdi ne hale geldi onu göstersinler!..

Örneğin;

-Kıbrıs’ta bizim ürettiğimiz birçok ürün geçmişte Türkiye’de yokken, şimdi nasıl olur da biz üretemez hale geldik ve Türkiye’den bir şeyler bekler duruma düştük?

-Geçmişte kapılarımızı kapatmazken neden şimdi çelik kapı taktırmak zorunda kalıyoruz?

-180 kişilik cezaevimizde nasıl olur da 550 mahkum var ve bunların neden sadece 50’ye yakını kök Kıbrıslı?

-Taciz, tecavüz, cinayet, şiddet nedir bilmeyen bir toplum nasıl oldu da her gün sabah bu haberlere uyanır oldu?

Tüm bunlar ve daha fazlası 1974 sonrasında hangi sebeplerden ötürü yaşandı?

Bence esas konu burada!..

Kıbrıslı Türkler gerçekten Türkiye’nin beslemesi mi yoksa Türkiye tarafından kuralan düzende sıkışıp kalan bir toplum mu?

Bence Türkiye Halkı en çok bunu merak ediyor!..

Bir de unutmadan, o bizlere “Türkiye düşmanı” diyenler, “Biz sizden daha Kıbrıslıyız” diye hadsizlik yapanlar var ya, işte dün gece o öve öve bitiremediğiniz dizideki kahramanlar, yastıklarının altında Türk Bayrağı saklayanlar, gece ona sarılıp uyuyanlar ve verdikleri mücadeleyle Türkiye’nin bu ada üzerinde yeniden söz sahibi olmasını sağlayanlar bizlerin babası, annesi, dedesi, nenesi...

Hani “Biz kan döktük” diye başımıza vuruyorsunuz ya, biz bu adada var olabilmek için toprağa daha yaşını doldurmamış bebek verdik kardeş bebek!..

Bilin istedim!..

Ve unutmayınız, Rumlar da daha yaşını doldurmamış bebek verdi bu topraklara!..

O nedenle kimse kalkıp bize tarihimizle ilgili ders vermeye kalkmasın!..

Acılarla bu topraklara akıtacak gözyaşımız kalmadı bizim!..

Tek istediğimiz artık akacak gözyaşının sebebinin barış için, çözüm için, yurdumuzun yeniden birleşmesi için olması!..

Acı, kan ve gözyaşına biz doyduk!..

Aç olanlar TRT’nin başına geçip yalan ve yanlışlarla dolu diziyi izleyebilir!..

Hani belki bir nebze olsun doyarlar!..