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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın doktor Ayşe'sinden açıklama

'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde Gülper Özdemir, Ankaralı’nın (Serkan Çayoğlu) Nişanlısı Olan Doktor Ayşe karakterine hayat verecek.

16 Mart 2021 Salı 14:56
319 Okunma
Bir Zamanlar Kıbrıs'ın doktor Ayşe'sinden açıklama

İlk kez bir dönem dizisinde rol aldığı için heyecanlı olduğunu söyleyen Gülper Özdemir:“O dönemi ilk araştırmaya, okumaya başladığım da hem çok korktum hem de çok duygulandım. Keşke 1960’lara giden bir tünel olsa da orada yaşayabilseydim” dedi. Canlandırdığı karakter üzerine ise “Ayşe, nişanlısı Ankaralı’ya çok aşık bir kız. Ankara’da bürokrat bir ailenin büyük kızı. Çok zeki ve bilinçli ki o yıllarda doktor olmuş.” sözleriyle anlattı.

Evlenmek üzere olduğu nişanlısına olan aşkı, sadakati ve tutkusuyla çıktığı yeni yolunda atacağı adımlar dizide dikkatleri çekecek.

Son Güncelleme: 16.03.2021 16:04
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