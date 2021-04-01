“Bir Zamanlar Kıbrıs" izleyiciyle buluştu.

Kıbrıs Türk halkının var oluş ve özgürlük mücadelesini konu alan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) yapımı “Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin ilk bölümü bu akşam Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen galayla TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesini anlatan dizinin galasına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay birlikte gelerek katıldı.

Başbakan Ersan Saner ve bakanlar da “Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin gala etkinliğine katıldı.

Koronavirüse karşı önlemlerin de alındığı 900 kişilik salona, 250 kişi alındı.

Gala gecesinde dizide rol alan sanatçılar da hazır bulundu.

Dizinin gösterileceği salona girmeden önce basına konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dizinin Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurulmasında fevkalade önemli olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Tatar, dizinin vereceği mesaja işaret ederek Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta var oluş mücadelesinde fedakarlıkları ve özverilerinin anlatılacağını kaydetti.

Bugün 1 Nisan EOKA’nın kuruluş yıl dönümü olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türkleri yok etmek için yapılan saldırılara, soykırıma ve zulme direndiklerini, Türkiye’nin desteğiyle var olduklarını ve var olacaklarını vurguladı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği egemenliğini, bağımsızlığını ve KKTC’yi yaşatacağını da ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, TRT’yi ve dizinin yapımında emeği geçenleri kutlayarak “Muhteşem bir dizi izleyeceğimizi biliyorum, seti de ziyaret etmiştik” dedi.

Oktay, dizinin özellikle çocuklara ve gençlere Kıbrıs’ın nereden nereye geldiğini, hele hele bugün geleceğe dönük 5+BM görüşmeleri döneminde ne ifade ettiğini anımsatması açısından çok önemli olduğunu kaydederek gençlerin ve çocukların EOKA, Enosis ve Akritas Planı’nın ne olduğunu bir kez daha görüp anlayacağını söyledi.

Fuat Oktay, Kıbrıslı Türklerin nasıl ölümlerden, zulümlerden geçerek bugünlere geldiklerinin de dizide görüleceğini kaydederek “Bugün bambaşka güçlü bir Kıbrıs’ı geleceğe taşımak istiyoruz. Bu geçmişten geleceğe bir köprü olacaktır” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, emeği geçenleri yürekten tebrik ettiğini ifade ederek “Diğer diziler gibi yayımlanacağı günü tüm Türk milletinin sabırsızlıkla bekleyeceğini düşünüyorum. Muhteşem bir dizi geliyor. Tüm izleyicilere de ifade etmiş olalım” ifadelerini kullandı.