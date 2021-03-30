1963 yılında “Kanlı Noel” diye anılan ve “Türkleri yok etme amacıyla” başlayan saldırıların anlatıldığı, gerçek olaylardan yola çıkılarak hazırlanan, “Bir Zamanlar Kıbrıs”ın ilk bölümünde neler olacak:

21 Aralık 1963 sabahı... Tüm Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler gibi Dereli Ailesi de o sabaha bir daha asla bir araya gelemeyeceklerini bilmeden uyandı… Yüzyıllardır Akdeniz’in ortasında toprak ne verdiyse onunla yaşayan rüzgar hangi şarkıyı söylediyse onu mırıldanan, kalpleri kime çarptıysa onun elini tutan Dereli ailesi, uyandıkları günün tarihe Kanlı Noel olarak geçeceğini bilmiyordu. O gün, sadece Kemal Dereli ve yüz binlerce Kıbrıs Türkünün değil, Kıbrıs’ta yaşayanlar da dahil devlet için gizli görevde çalışan ve “Anavatan”da, Ankara’da yaşayan yüz binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatı da bir daha asla “eskisi gibi olmayacak” şekilde değişti.